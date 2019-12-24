Dortmund’un çöküşü ve Joshua Zirkzee büyüsü

Lider Leipzig, ligin kendisiyle beraber en formda takımı Augsburg karşısında maça son haftalarda pek alışık olmadığı şekilde başladı. Kendi sahasından ilk çıktığı anda Florian Niederlechner’le golü bulan konuk ekip, ilk yarı boyunca özellikle Timo Werner’in gününde olmamasını iyi değerlendirip rakibine fazla boşluk vermedi. Patrik Schick’in savunma arkasına kaçışlarıyla etkili olan ev sahibinde sezonun yıldızlarından Konrad Laimer merkeze geldikten sonra işin rengi değişti. Augsburg ceza sahasının önünde yaptığı baskıyla topu kapan Avusturyalı oyuncu, yaptığı müthiş vuruşla kapıyı kırdı ve galibiyetin ateşini yaktı. Patrik Schick’in altıpas üzerinde bomboş şekilde eğilerek yaptığı kafa vuruşu, Augsburg’un ilk gol sonrası dağılmasını özetleyen görüntü oldu. İlk yarıyı 37 puanla tamamlayan Julian Nagelsmann’ın takımı, son iki aydaki müthiş formuyla, devreyi hak ettiği şekilde lider kapattı.

Hafta arasındaki Freiburg deplasmanında orta sahayı Phillippe Coutinho ve Thomas Müller’le kuran Hans Flick, Wolfsburg karşısına da bu ikiliyle çıktı. Ancak bu kez arkalarındaki Thiago Alcantara’dan yoksundu. Topu ayağına aldığında büyük bir zenginlik oluşturan bu merkez, özellikle 20. dakikadan itibaren karşılığını verse de Bayern’i Allianz Arena şartlarında iyi kilitleyen Wolfsburg uzun süre skoru tutmayı başardı. İkinci yarıda, özellikle ilk 20 dakika her şey Oliver Glasner’in istediği gibi gitti. Bayern’i kalelerinden uzak tutup rakip kalede ciddi tehlikeler de yaratmalarına rağmen skoru bulamamaları, eşyanın tabiatına uygun şekilde onları son bölümde ceza sahalarına kadar çekti. Tıpkı üç gün önce olduğu gibi bir kez daha 18 yaşındaki Joshua Zirkzee’yi sahaya atan Flick, inanılmaz bir şekilde bunun karşılığını yine golle aldı. Bundesliga’da yaklaşık 10 dakika süre alan genç oyuncu, attığı iki golle Bayern’in hanesine fazladan dört puan yazdı ve kariyerine rüya gibi başladı.

Avrupa Ligi’nden elenen ve ligde özellikle deplasmanlarda çok ciddi sorun yaşamaya başlayan Gladbach için devre arasının tam zamanında geldiğini söyleyebiliriz. Hertha deplasmanının ilk yarısını da neredeyse çöpe atan Marco Rose’nin takımı, maçın ikinci yarısına tempoyu artırarak başladı. Merkezden Florian Neuhaus ve Denis Zakaria’nın sorumluluk almasıyla daha etkili görünen Gladbach, bu kez de Rune Jarstein’a takıldı. Son bölümde temposu iyice düşen karşılaşma, Bundesliga’da 27 Ekim’den bu yana golsüz biten ilk maç oldu.

Dortmund için 2019 kabusla bitti. Hoffenheim deplasmanına rahat giren ve oyunun kontrolünü eline alan Sarı-siyahlılar, Achraf Hakimi’yi sıklıkla sağ kenardan kaçırma girişimlerinin birinde Mario Götze’yle öne geçti. Kırılgan görünen Hoffenheim’ı oyuna ortak etmeyen Dortmund için sonun başlangıcı Mats Hummels’in ikinci yarıya başlayamaması ve kendilerini krize sokan dörtlü savunmaya tekrar dönmeleri oldu. Jadon Sancho’nun bu sezon nadir olarak gördüğümüz kötü oynama haklarından birini kullandığı maçı bir türlü koparamayan Dortmund, Hoffenheim’ı üzerine çağırdı. Alfred Schreuder’in ikinci yarı başlarken Sargis Adamyan’ı, oyunun son bölümünde de Jürgen Locadia’yı oyuna sokmasıyla kalabalık bir hücum ekibiyle sahada bulunan ev sahibi, yine oyuna sonradan giren Pavel Kaderabek’in ceza sahasını karıştıran ortasına Adamyan’ın soktuğu ayakla beraberliği yakaladı. O dakikaya kadar tempoyu iyice düşüren ve maça kilit vurmuş gibi görünen Dortmund açısından kabus, bu golle başladı. Orta sahada pas alışverişine girip savunma arkasına Adamyan’ı kaçıran Andrej Kramaric, ceza sahasına koşusunu atıp yaptığı kafa vuruşuyla takımına üç puanı getirdi. Lucien Favre için devre arası tatili pek huzurlu geçmeyecek.

3 Kasım’dan beri galibiyet alamayan Fortuna Düsseldorf, Union Berlin’i ağırladığı maça bu açlıkla başladı. Tempoyu yüksek tutmaya ve karşı kaleye hızlıca inmeye çalışan ev sahibi karşısında ilk dalgayı atlatan Union Berlin, devre sonuna doğru tam da istediği gibi oyunu soğutmuştu ki Fortuna Düsseldorf’un hayatta kalmasını sağlayan adam devreye girdi: Rouwen Hennings. Kaleciden gelen ve savunma arkasına seken topa muhteşem bir vuruş yapan golcü oyuncu, bu sezon 18 gol atabilen takımına 11 gollük inanılmaz bir katkı vermiş oldu. İkinci yarıya duran toptan bulduğu golle giren Union Berlin, 75. dakikaya kadar sahada istediği her şeyi yaptı. Direksiyona geçip tempoyu ayarlayan ve rakip kaleye rahatlıkla giden konuk ekip, Zack Steffen duvarına takıldı. Son 15 dakika Union Berlin’in bir puana razı görüntüsüyle beraber yeniden rakip sahaya geçmeye karar veren ev sahibi, yoğun baskısının karşılığını Erik Thommy’nin ceza sahası dışından attığı golle kazandı ve kendisini en azından play-out sırasına atmış oldu.

Bundesliga’da 2019’u Paderborn- Frankfurt maçıyla kapattık. Ev sahibi, ilk dakikalardan itibaren Frankfurt savunmasının arkasına hızlıhücumcularını kaçırsa da gol çok farklı şekilde geldi. Abdelhamid Sabiri sol kenardan aldığı topu içeri doğru sürdü ve ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirdi. Gole reaksiyon veremeyen ve çok ciddi çözülme belirtileri gösteren Frankfurt, duran topta Sebastian Schonlau’yu arka direkte unutunca soyunma 2-0 yenik girdi. İkinci yarıda Andre Silva’yı oyuna alarak 4-4-2’ye dönen Adi Hütter’in takımı, devre başında yine vermesi gereken reaksiyondan uzaktı. Streli Mamba ve Ben Zolinski’yle çok net fırsatları değerlendiremeyip maçı koparamayan Paderborn karşısında Evan N’Dicka’nın üstün çabasını golle noktalandıran Bas Dost’la umutlanan Frankfurt, oyunun son bölümünde de yeteri kadar üretemedi ve son yedi maçta bir puanda kalıp devreyi play-out sıralamasının sadece üç puan üzerinde bitirebildi. Paderborn’u hayatta tutan bu galibiyet onları 2020’ye daha umutlu götürecek.