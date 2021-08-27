Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile C Grubu'nda mücadele edecek. PSG, Bayern, Real, City gibi takımlarla eşleşmemenin sevincini yaşarken aynı duyguyu rakiplerimiz de yaşıyor. Dortmund'un kaptanı Reus, grubu hafife aldı.

"BÜYÜK TAKIM YOK"

Ajansspor'un haberine göre; Reus, bu grubu hafif olarak değerlendirdi. Alman yıldız, "Uzun zamandır oynamadığımız ilginç rakipler var. Ama grupta büyük takım şu an için yok. Bu açıdan şikayet edemeyiz. Favori olup olmamak umurumda değil. Şansımız yüksek. Amacımız gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 7-8 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.