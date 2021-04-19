Dortmund ve Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'ne katılmıyor!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti

Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti