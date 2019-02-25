Dortmund ve Bayern Münih Baş Başa

BUNDESLIGA'nın 23. haftasında oynanan sekiz maç sonunda ligin ilk iki sırasını alan takımlar rakipleriyle arayı açtı.

BUNDESLIGA'nın 23. haftasında oynanan sekiz maç sonunda ligin ilk iki sırasını alan takımlar rakipleriyle arayı açtı. Lig üçüncüsü M'Gladbach'ın yenilmesiyle Dortmund ve B. Münih zirve yarışında yalnız kaldı. En yakın takipçileri M'Gladbach'a biri 11, diğeri 8 puan fark attı. Ligde 50 puan bandını aşan Dortmund ile B. Münih, takipçilerinden koptular.



DORTMUND ZORLU RAKİBİ YENDİ



Dortmund pazar akşamı sahasında Leverkusen'i ağırladı. Önce DFB Kupası, ardından da Şampiyonlar ligi'nde ağır darbe alan Dortmund, ligde kötü gidişe dur dedi. Üç lig maçında üst üste puanlar kaybeden sarı siyahlar, Leverkusen'i 3-2 yenerek üç puan aldı.



B. Münih ile olan üç puanlık farkı da korudu. Ligde 54 puana ulaşan Dortmund'u 51 puanla B. Münih izliyor. Sezonun bitimine daha 13 hafta kalmasına rağmen, gidişat iki takımın şampiyonluk için ciddi bir rekabetin içine gireceği yönünde. İkiliyi takip eden M'Gladbach, RB Leipzig, Wolfsburg ve Frankfurt ise üç ve dördüncü sırayı hedefliyor. Bundesliga'yı üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Beşinci sıradaki takım ise Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı yapacak.



ALTTA KOPUŞ BAŞLADI



Ligin altında da kopuş başladı. Hannover ve Nürnberg yine kaybetti. Sonuncu Nürnberg'in 13, sondan ikinci sırada bulunan Hannover'in ise 14 puanı bulunuyor. Bu hafta bir puan alan Stuttgart 16 puana yükseldi. Bu üç takıma en yakın isim Augsburg'un 18 puanı bulunuyor. Ligde dört takım düşmemek için mücadele veriyor. Bundesliga'da geride kalan haftalarda bu dört takımın alacağı sonuçlar kimin kalıp, kimin düşeceğini belirleyecek. Şansı en az olan iki takımdan biri Nürnberg, diğeri Hannover. Hannover pazar günü Stuttgart le adeta final karşılaşması oynayacak.



GOLCÜLER SESİZ KALDI



Bundusliga'da golcüler geçmiş sezona göre tat vermiyor. 23 hafta geride kalmasına rağmen 20 bandını aşan hiçbir golcü yok. Geçmiş sezonlarda maç başına neredeyse bir gol ortalamasıyla öne çıkan golcü isimler, bu sezon bu rakamın çok altında kaldı. Gol krallığı yarışında 23 maç sonunda 15 golle Frankfurt'ta forma giyen Jovic ilk sırada bulunuyor. Jovic'in maç başına gol ortalaması 0.65'te kaldı. Bayern Münih'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Lewandowski ise neredeyse kariyerinin en düşük ortalamasıyla oynuyor. Polonyalı golcü attığı 13 golle bu sezon 0.56 ortalamayı ancak buldu.

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