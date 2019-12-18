Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Son Dakika

Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali" kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali" kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

Dörtyol Belediyesince İlk Kurşun Müzesi bahçesinde 25 kadının katılım sağladığı yarışmada kente özgü yemekler 3 kategoride yarıştı.

"Kömbe" kategorisinde Tuğba Uzun ile Kader Arı, "Toyga çorbası" kategorisinde Zeliha Özdemir ile Fadime Arslan ve "Sarma içi" kategorisinde Ayşegül Yücel ile Esma Kural dereceye girdi.

Dereceye girenlere çeşitli mutfak eşyaları hediye edildi.

Etkinliğe Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl keskin, Büyükşehir belediyesi Koordinatörü Tansel Demirel, Ticaret Odası Başkanı Ercan Yıldırım ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ve vatandaşlar katıldı.

Zeliha Özdemir, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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