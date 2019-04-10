Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, Mazbatasını Aldı

MHP
'den Dörtyol
Belediye Başkanı seçilen Fadıl Keskin
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak Dörtyol Belediye Başkanı seçilen Keskin, düzenlenen törenle programla İlçe Seçim Kurulu Başkanı Elvan Baydemir'den mazbatasını aldı.
Daha sonra Dörtyol Belediyesine geçen Keskin, Belediye Başkan Vekili Arif Ergin'den görevi devraldı.
Keskin, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ilçe halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, ilçenin sorunlarını bildiğini ve çözümü için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.