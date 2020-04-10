Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama - Son Dakika

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Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama
6 saat önce
Erzincan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi.
Erzincan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi.
Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce ek karar alındı.
Alınan yeni ek kararda, "Korona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak ilimizde alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişinin 12: 00-16: 00 saatleri arasında polis bariyerlemesi yapılarak kısıtlanmasına, yaya olarak geçişlerde vatandaşların ateşlerinin ölçülerek ve kimlik kontrolleri yapılarak geçişlerine izin verilmesine karar verilmiştir." denildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
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