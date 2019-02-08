Son Dakika Haberleri: Dörtyol'da Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Dörtyol'da Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Dörtyol'da Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Bulacak, toplantıda, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de bağımlılıkla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimlerimiz ile birlikte etkin mücadele için çalışmalarımız sürüyor. Sağlık müdürlüğümüzce özellikle bu yıl, Kur'an kursları, gençlik merkezleri, okullar ve kafe gibi gençlerin bulunduğu yerlerin idarecilerine uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi. Eğitim öğretim dönemi boyunca da bu eğitimler devam edecek. Okul önlerinde tedbirleri arttırarak, polis ve jandarma birimlerimizce öğrenci olmayan şahısların okul önlerine girmelerine müsaade edilmemekte, özellikle parklar, okul yakınlarındaki kafeler, satış büfeleri gibi yerlerde denetimler ve kontrollerimiz aralıksız sürecek" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Canbolat ve Psikolog Duygu Dastar tarafından kurulun çalışmaları hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler verildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

Murat Bulacak, Hatay, Dörtyol, Güncel
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