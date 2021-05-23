Dörtyol'da buğday hasadı sürüyor - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaklaşık 15 gün önce başlayan buğday hasadı devam ediyor.

Numune Evler Mahallesi'nde 60 dönüm arazisi üzerinde buğdayını hasat eden Erhan Tanın, sezonun bereketli geçmesini diledi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Coşkun da ilçede yetişen buğdayların kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.

Coşkun, bu yıl yağışların az olması nedeniyle geçen yıla göre rekoltede bir miktar düşüş beklediklerini kaydetti.