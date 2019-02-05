Dörtyol'da Cinsel İstismar ve Şiddet Konulu Seminer

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçede görevli okul idarecileri ve rehber öğretmenlerinin katılımıyla "Cinsel İstismarı ve Şiddet" konulu konferans verildi.

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçede görevli okul idarecileri ve rehber öğretmenlerinin katılımıyla "Cinsel İstismarı ve Şiddet" konulu konferans verildi.



Dörtyol Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Sıdkı Aslan, İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansta, cinsel istismar ve şiddet konusunun önemine dikkati çekti.



İstismar vakalarında okul idarecilerinin sorumlulukları ve bildirim yükümlülükleri bulunduğunu belirten Aslan, "Bu ve buna benzer konferanslarımız devam edecektir. Bizlere bu konuda destek olan herkese teşekkür ederiz." dedi.



Konferansta, Cumhuriyet Savcısı Dilara Tunçbilek, cinsel istismarı ve şiddet konularında izlenecek hukuki süreç üzerinde dururken, sosyal hizmet uzmanı Arda Yorulmaz ve sosyal çalışmacı Kübra Örten de istismara uğramış kişilere yönelik uygulanan tedbir hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi.



Okul idarecilerinin yoğun katılım gösterdiği konferans, yapılan bilgilendirmelerin ardından soru cevap şeklinde devam etti.

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