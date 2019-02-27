Dörtyol'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
37 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde aniden yağan dolu caddeleri beyaza bürüdü.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde akşam saatlerinde aniden yağan dolu caddeleri beyaza bürüdü.
İlçede akşam saatlerinde başlayan yaklaşık 10 dakika kadar süren dolu yağışı caddeleri, araçların üzerini beyaza bürürken hayatı olumsuz etkiledi. Mesai çıkışı evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken yağıştan korunmak için alışveriş merkezlerine sığındı. Çocuklar ise caddelerde biriken dolu tanelerini toplayarak oyun oynadı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:38 Kaynak: İHA
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