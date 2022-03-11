Dörtyol'da eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi - Son Dakika
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Dörtyol'da eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi

11.03.2022 14:12
Dörtyol'da eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Portakal Çiçeği Anaokulu'nun yenilenmesinde destekte bulunan hayırseverlere plaket verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Portakal Çiçeği Anaokulu'nun yenilenmesinde destekte bulunan hayırseverlere plaket verildi.

Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç, okul binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada 10 öğrenci ve atıl durumda teslim aldıkları okulu öğretmen, veli iş birliği ve hayırseverlerin desteğiyle yenilediklerini kaydetti.

Burgaç, eğitime destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Törene, Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, okul öğretmenleri, veliler ve hayırseverler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dörtyol'da eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi - Son Dakika


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