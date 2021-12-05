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Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu

05.12.2021 10:47
Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde engelliler fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde engelliler fidan dikimi gerçekleştirdi.

AK Parti Dörtyol İlçe Başkanlığı organizasyonu ve Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü destekleriyle gerçekleşen etkinlikte engeliler ve aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'nda 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Dörtyol Bedensel Engelliler ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan Peker, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fidan dikimine AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Mehmet Burak İzgi ile Dörtyol Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ayşe Can Reyhanlı da katıldı.

Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu
Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu
Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu
Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu
Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu

AK Parti, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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