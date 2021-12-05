Dörtyol'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Dörtyol Bedensel Engelliler ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan Peker, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Dörtyol İlçe Başkanlığı organizasyonu ve Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü destekleriyle gerçekleşen etkinlikte engeliler ve aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'nda 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Her bir parçası ayrı yerde olan cesedi gören çobanlar tir tir titredi

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi