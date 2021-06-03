Dörtyol'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Dörtyol ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem, öğrenmenin insanın hayatı boyunca devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda ilgili kamu kurumları ile işbirliği içerisinde Dörtyol'umuzun her mahallesinde 7 yaşından 70 yaşına kadar her yaştan kursiyerlerimiz bulunmaktadır. 2020-2021 eğitim- öğretim yılında bugüne kadar 267 kurs açılmış olup 4407 kursiyere eğitim verilmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk eğitim merkezi kursiyerlerince hazırlanan eserlerin bulunduğu sergi, ziyarete açıldı.