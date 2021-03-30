Dörtyol'da HEM kursiyerlerinin yaptığı oyuncaklar için yurt dışından sipariş alındı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (HEM) kursiyerlerin amigurumi tekniğiyle iplerden örerek yaptıkları oyuncaklar için yurt dışından sipariş alındı.

HEM'de görev yapan usta öğretici Rabia Bölükbaşı, AA muhabirine, dünyaya Japonların tanıttığı amigurumi tekniğiyle oyuncak yapımı konusunda 5 yıldan bu yana kurs açtıklarını, yaklaşık 250 kursiyere eğitim verdiklerini belirtti.

Amigurumi oyuncaklarıyla yurt içinden ilgilenenlerin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaştığını aktaran Bölükbaşı, ilk kez yurt dışında sipariş aldıklarını, bu durumun kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Şenay Demir de merak ettiği için almaya başladığı kursta yaptığı el emeği oyuncaklarla aile bütçesine katkıda bulunmaya başladığını belirtti.

HEM Müdürü Mehmet Erdem de Bölükbaşı ve kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.