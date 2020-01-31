Dörtyol'da kargo gemisi karaya oturdu - HATAY - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol'da kargo gemisi karaya oturdu - HATAY - Son Dakika

Dörtyol'da kargo gemisi karaya oturdu - HATAY

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.

Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.

Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.

Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirildi.

Dörtyol'da kargo gemisi karaya oturdu - HATAY

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:21 Kaynak: AA
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