Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da kargo gemisi karaya oturdu - HATAY - Son Dakika
Dörtyol'da kargo gemisi karaya oturdu - HATAY
6 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:21 Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.
Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.
Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.
Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirildi.
Son Dakika Çin'de yaşayan Türk iş adamı canlı yayında koronavirüs kabusunu anlattı Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması