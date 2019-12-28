Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi - Son Dakika

Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi

6 saat önce

Dörtyol'da "Kızılay Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi, System.String[]

Dörtyol'da "Kızılay Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Kaymakam Murat Bulacak, Dörtyol Cennet Ana İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın herkesin sahiplenmesi gereken bir kuruluş olduğunu belirterek, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumun ve mağdurun yanında olan, dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteren bir kuruluştur." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren Rümeysa Aslan, Kevser Çiçek ve Beyza Özdemir'e ödülleri verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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