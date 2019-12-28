Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi - Son Dakika

Dörtyol'da "Kızılay Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Kaymakam Murat Bulacak, Dörtyol Cennet Ana İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın herkesin sahiplenmesi gereken bir kuruluş olduğunu belirterek, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumun ve mağdurun yanında olan, dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteren bir kuruluştur." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren Rümeysa Aslan, Kevser Çiçek ve Beyza Özdemir'e ödülleri verildi.