Dörtyol'da kurumlar arası voleybol turnuvası - Son Dakika
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Dörtyol'da kurumlar arası voleybol turnuvası

6 saat önce

Dörtyol'da İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Dörtyol'da kurumlar arası voleybol turnuvası, System.String[]

Dörtyol'da İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Toplam 24 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Dörtyol Ticaret Odası Başkanlığını 3-2 yenen Dörtyol Tek Okulları Kampüsü şampiyon oldu, 3'üncülüğü ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.

Final maçı sonrası konuşan Kaymakam Murat Bulacak, bu tür etkinliklerde kurumlar arası kaynaşmanın arttığına dikkat çekerek centilmenlik sergileyen tüm takımlara teşekkür etti.

Dereceye giren takımlara kupaları, protokol üyelerince verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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