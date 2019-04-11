Son Dakika Haberleri: Dörtyol'da Lise Öğrencilerinden Kitap Okuma Etkinliği

Dörtyol'da Lise Öğrencilerinden Kitap Okuma Etkinliği

10 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde,Dörtyol Anadolu Lisesi Medeniyet ve Düşünce Kulübü öğrencileri tarafından kitap okumaya etkinliği düzenledi.

Dörtyol'da Lise Öğrencilerinden Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde,Dörtyol Anadolu Lisesi Medeniyet ve Düşünce Kulübü öğrencileri tarafından kitap okumaya etkinliği düzenledi.

Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi üzerindeki kaldırım üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte 60 öğrenci kitap okudu.

Okul öğretmenlerinden Muhammed Pekmezli, yaptığı açıklamada farkındalık oluşturmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kitap okuma alışkanlığının günden güne kaybolmaya başladığı ifade eden Pekmezli, herkesin kitap okumasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: AA
Güncel
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