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Dörtyol'da okul servislerine denetim

7 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla okul servislerinde denetim yapıldı.

Dörtyol'da okul servislerine denetim, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla okul servislerinde denetim yapıldı.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, denetimlerle ilgili gazetecilere okulların açılmasıyla kentte denetimlerin arttırıldığını söyledi.

Denetimlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Bulacak, ilçede 33 bin öğrencinin bulunduğunu belirtti.

Bulacak, servis şoförlerine ve ailelere de büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Dörtyol, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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