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Dörtyol'da orman yangını

5 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan çıkan yangını söndürme çalışması başlatıldı.


İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Keçelik mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek söndürme çalışması başlatıldığını, etkili ve yoğun bir çalışma ile kısa sürede yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmasına geçildiğini, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. - HATAY

Kuzuculu, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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