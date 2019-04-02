Dörtyol'da Oylar Yeniden Sayılıyor
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İYİ Parti, resmi olmayan sonuçlara göre, 847 oyla kaybettiği belediye başkanlığı seçimine itiraz etti.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde İYİ Parti
, resmi olmayan sonuçlara göre, 847 oyla kaybettiği belediye başkanlığı seçimine itiraz etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı MHP
'li Fadıl Keskin
'in 847 oy farkla belediye başkanı seçildiği Dörtyol'da, Millet İttifakı çatısı altında Metehan Duduoğlu
'nu aday gösteren İYİ Parti seçim sonuçlarına itiraz etti.
Yapılan itiraz nedeniyle İlçe Seçim Kurulu tarafından Dörtyol Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımına başlandı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:09 Kaynak: İHA
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