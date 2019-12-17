Dörtyol'da şehitler anısına fidan dikildi - Son Dakika
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Dörtyol'da şehitler anısına fidan dikildi

6 saat önce

Terör olaylarında şehit olan polis memurları için Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Terör olaylarında şehit olan polis memurları için Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Program kapsamında şehit yakınları ve gazilere BOTAŞ tesislerinde yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakam Murat Bulacak, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir araya gelmekten her zaman memnuniyet duyduğunu belirtti.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şehit aileleri ve gaziler, burada şehitler adına oluşturulan alanda fidan dikimi yaptı.

Etkinliğe, Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da katıldı.

Etkinlikte ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi.

Dörtyol'da şehitler anısına fidan dikildi

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:13 Kaynak: AA
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