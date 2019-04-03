Dörtyol'da Simülatörlü Trafik Eğitimi

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere simülatörlü trafik eğitimi verildi.

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere simülatörlü trafik eğitimi verildi.



Komutanlık bahçesindeki programda Jandarma Üstçavuş Nurettin Babür tarafından ilk ve orta öğretim okulu öğrencilerine ilk olarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı.



Ardından simülatöre alınan öğrencilere, trafik kuralları ve emniyet kemeriyle ilgili uygulamaları eğitim verildi.



Eğitime katılan Kaymakam Murat Bulacak, yaptığı açıklamada, bu çalışmalarda trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanmada bilinç düzeyinin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.



Programa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş de katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı

Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı

Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi

Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor