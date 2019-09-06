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Dörtyol'da "Sokakta Satranç Var" etkinliği

5 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenlendi.

Dörtyol'da

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü, Dörtyol Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Dörtyol Temsilciliği ve Dörtyol Satranç Kulübü Derneği'nin işbirliğiyle Çaylı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe, 100 öğrenci katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Dörtyol Temsilcisi Muhsin Çelebi Arslantaş, yaptığı açıklamada, ilçede satranç kültürünü 7'den 70'e herkese yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Federasyonun 5 yıldır tüm il ve ilçelerinde 2-6 Eylül tarihleri arasında uygulamaya koyduğu "Sokakta Satranç Var" etkinliğini Dörtyol'da yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslantaş, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Türkiye, Dörtyol, Çaylı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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