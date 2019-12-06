Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı - Son Dakika
Dörtyol'da sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı
6 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik polisleri, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik polisleri, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.
Trafik ekipleri, ilçedeki şehirlerarası otobüs terminali ve E-91 kara yolunda çalışma yaptı.
Durdurdukları araçlarda emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, kemer kullanımının hayati önem taşıdığını sürücülere anlattı.
Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı