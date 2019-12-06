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Dörtyol'da sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı
6 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik polisleri, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:23 Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik polisleri, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.
Trafik ekipleri, ilçedeki şehirlerarası otobüs terminali ve E-91 kara yolunda çalışma yaptı.
Durdurdukları araçlarda emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, kemer kullanımının hayati önem taşıdığını sürücülere anlattı.
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