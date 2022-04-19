Dörtyol'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Dörtyol'da tarihi eser operasyonu

19.04.2022 13:08
Dörtyol'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehirlerarası otogar içerisinde durdurulan şahsın çantasından 433 adet tarihi eser çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehirlerarası otogar içerisinde durdurulan şahsın çantasından 433 adet tarihi eser çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak yapılan çalışmada Dörtyol Şehirlerarası Otogar içerisinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Ö.D.'nin çantasında ve yapılan üst aramasında; tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma, Bizans ve Arkaik dönemine ait 397 adet sikke, 32 adet metal obje, 4 adet yüzük, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 5 adet fişek ele geçirildi.

Ö.D. gözaltına alındı. - HATAY

Dörtyol'da tarihi eser operasyonu
Dörtyol'da tarihi eser operasyonu
Dörtyol'da tarihi eser operasyonu
Dörtyol'da tarihi eser operasyonu

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dörtyol'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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