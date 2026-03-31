Dörtyol'da TIR'lardan mazot çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dörtyol'da TIR'lardan mazot çalan şüpheli yakalandı

Dörtyol\'da TIR\'lardan mazot çalan şüpheli yakalandı
31.03.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde park halindeki TIR'lardan mazot çalınmasına ilişkin üç ayrı hırsızlık olayı emniyet ekiplerince aydınlatıldı. Olayın şüphelisi A.A. yakalanırken, çalınan mazotları satın alan kişi de gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen mazot hırsızlığı olayları, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda çözüldü. Park halindeki TIR'ları hedef alan şüphelinin, kısa süre içerisinde farklı noktalarda benzer yöntemlerle hırsızlık yaptığı belirlenirken, olaylarla bağlantılı ikinci bir şüpheli de yakalandı. Yapılan operasyonlarda çalınan mazotların bir kısmı ele geçirilirken, olayın detayları dikkat çekti.

AYNI GÜN İKİ FARKLI NOKTADA HIRSIZLIK YAPTI

Edinilen bilgilere göre, 19 Mart 2026 tarihinde Özerli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı E-5 karayolu üzerinde park halindeki bir TIR'dan yaklaşık 450 litre mazot çalındı. Aynı gün içerisinde Hidayet Petrol önünde park edilen başka bir TIR'dan ise yaklaşık 400 litre mazotun çalındığı tespit edildi.

Bununla da sınırlı kalmayan şüphelinin, 24 Mart 2026 tarihinde Numune Evler Mahallesi Adı Kutlu Caddesi'nde, Carrefoursa yanında bulunan boş arazide park edilen bir TIR'dan yaklaşık 300 litre mazot daha çaldığı belirlendi. Kısa aralıklarla gerçekleşen bu olaylar, bölgede tedirginliğe neden oldu.

POLİS ÇALIŞMAYLA ŞÜPHELİYİ YAKALADI, MAZOTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı inceleme ve takip çalışmaları sonucunda, üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisinin A.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan çalınan mazotları satın aldığı belirlenen Ö.Z. isimli şahıs da yakalanırken, yapılan aramalarda 7 bidon içerisinde toplam 420 litre mazot ele geçirildi. Ö.Z. hakkında "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan A.A., 27 Mart 2026 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Güvenlik, Hatay, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dörtyol'da TIR'lardan mazot çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem

09:36
Declan Rice ve kız arkadaşından viral olan paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor
Declan Rice ve kız arkadaşından viral olan paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
08:43
Bu kadarı da fazla artık Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
08:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Evinde arama yapılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 09:43:47. #7.13#
SON DAKİKA: Dörtyol'da TIR'lardan mazot çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.