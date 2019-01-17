Son Dakika Haberleri: Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu

37 dakika önce

Dörtyol ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 278 uyuşturucu hap, 11 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Dörtyol ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 278 uyuşturucu hap, 11 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çaylı Mahallesi'ndeki A.K'ye ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 278 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı.

Yeşil Mahallesi'nde motosikletle giden 2 şahsın durumundan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak bir süre kaçmaya çalışan şüpheliler kısa bir kovalamanın ardından yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada 11 gram esrar maddesi ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

H.İ.E. ile Ö.A isimli şüpheliler gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Dörtyol, Güncel
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