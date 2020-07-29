Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli şahıs polis baskını ile gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli şahıs polis baskını ile gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekipleri, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde bulunan bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri evde yaptıkları aramada, 12 kök Hint keneviri bitkisi, 36,70 gram esrar, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi M.G. gözaltına alındı. - HATAY

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:24

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı

Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu

BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti

Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak

Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi

16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu

Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı

Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı

Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı