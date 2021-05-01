Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
01.05.2021 13:03
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği ekiplerinin koordineli yaptığı çalışmada; içerisinde M.S. ile F.U. isimli şahısların bulunduğu bir otomobili takibe aldı. Polis bir süre sonra aracı durdurup yaptığı aramada araçta ve şahısların üzerlerinde, 165 gram Metamfetamin, 148 gram Sentetik Kannabinoid, 30 gram sıvı AMG ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY
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