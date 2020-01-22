Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı
6 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Murat Bulucak, kaymakamlık toplantı salonundaki konuşmasında, uyuşturucunun toplumun sorunu haline geldiğini söyledi.
Özellikle sentetik uyuşturucuların imalatının engellenmesiyle ilgili yoğun çalışma gerektiğini ifade eden Bulucak, uyuşturucunun gençlere bulaşmaması için büyük gayret içerisinde olduklarını dile getirdi.
Toplantıda katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.
Toplantıya ilgililer katıldı.
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