Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Bulucak, kaymakamlık toplantı salonundaki konuşmasında, uyuşturucunun toplumun sorunu haline geldiğini söyledi.

Özellikle sentetik uyuşturucuların imalatının engellenmesiyle ilgili yoğun çalışma gerektiğini ifade eden Bulucak, uyuşturucunun gençlere bulaşmaması için büyük gayret içerisinde olduklarını dile getirdi.

Toplantıda katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.

Toplantıya ilgililer katıldı.

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı
FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:22:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]