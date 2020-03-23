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Dörtyol'da "Vefa Sosyal Destek Gurubu" oluşturuldu
6 saat önce
Dörtyol ilçesinde kaymakamlık tarafından "Vefa Sosyal Destek Gurubu" oluşturuldu.
Dörtyol ilçesinde kaymakamlık tarafından "Vefa Sosyal Destek Gurubu" oluşturuldu.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında belediye, emniyet, jandarma, sağlık, sosyal hizmetler, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan grup, ilçe genelinde 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gerekli tedbiri alınması yönünde karar aldı.
Kaymakam Murat Bulacak, 24 saat esasına göre hizmet verecek olan grubun 5 hizmet aracı ile taleplere cevap vermek için çalışmalara başlandığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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