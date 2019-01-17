Son Dakika Haberleri: Dörtyol'da Yayladağılılar Derneği Kuruldu

Dörtyol'da Yayladağılılar Derneği Kuruldu

1 saat önce

Dörtyol ilçesinde Yayladağılılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAYLA-DER) kuruldu.

Dörtyol'da Yayladağılılar Derneği Kuruldu, System.String[]
Dörtyol ilçesinde Yayladağılılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAYLA-DER) kuruldu.

Derneğin kurucu başkanı Mehmet Atmaca, yaptığı açıklamada, Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinde yaşayan Yayladağılıları bir araya getirmek, kültür ve geleneklerini sürdürmek amacıyla böyle bir oluşuma gittiklerini kaydetti.

Bölgede bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını ve proje bazlı çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten Atmaca, "Hemşehrilerimiz Hatay ve Türkiye'nin dört bir yanında hayatını sürdürmekte, devletimizin çeşitli kademelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır. Geleneklerini, kültürlerini unutmadan buralarda yaşatmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Derneğin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Atmaca, üye kayıtlarının ardından genel kurula gideceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Payas, Erzin, Mehmet Atmaca, Dörtyol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı

Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:20:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dörtyol'da Yayladağılılar Derneği Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]