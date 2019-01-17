Dörtyol'da Yayladağılılar Derneği Kuruldu

Dörtyol ilçesinde Yayladağılılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAYLA-DER) kuruldu.

Dörtyol ilçesinde Yayladağılılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAYLA-DER) kuruldu.



Derneğin kurucu başkanı Mehmet Atmaca, yaptığı açıklamada, Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinde yaşayan Yayladağılıları bir araya getirmek, kültür ve geleneklerini sürdürmek amacıyla böyle bir oluşuma gittiklerini kaydetti.



Bölgede bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını ve proje bazlı çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten Atmaca, "Hemşehrilerimiz Hatay ve Türkiye'nin dört bir yanında hayatını sürdürmekte, devletimizin çeşitli kademelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır. Geleneklerini, kültürlerini unutmadan buralarda yaşatmaktadırlar." ifadelerini kullandı.



Derneğin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Atmaca, üye kayıtlarının ardından genel kurula gideceklerini söyledi.

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