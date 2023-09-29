Yıkım tartışması kanlı bitti! Şantiye şefi öldürüldü - Son Dakika

Yıkım tartışması kanlı bitti! Şantiye şefi öldürüldü

Yıkım tartışması kanlı bitti! Şantiye şefi öldürüldü
Son Güncelleme: 30.09.2023 09:52

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında çevreye saçılan molozlar, sağlam apartmanın duvarına zarar verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şirket sahipleri çalışmalara ara verdi. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan bir kişi, şirketin şantiyesine giderek tartıştığı şantiye şefini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında çevreye saçılan molozlar sağlam apartmanın duvarına zarar verdi. Yıkım ekipleri ile bina sahipleri arasında çıkan tartışma sonrası çalışmalara ara verilirken, T.Ş. daha sonra şirkete giderek şantiye şefi Mustafa Açıcı'yı (42) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan T.Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

YANINDAKİ BİNAYA ZARAR VERDİ

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi'nde iddiaya göre, 6 Şubat merkezli depremde ağır hasar alan bina yıkılmak istenirken, molozlar çevreye saçılarak yan apartmanın duvarına zarar verdi. Olaydan sonra bina sakinleri ile şirket çalışanları arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine şirket sahipleri yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı. Tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan T.Ş., şirketin şantiyesine giderek tartıştığı şantiye şefi Mustafa Açıcı'ya pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Ağır hasarlı binanın yıkımında tartışma çıktı! Şantiye şefi öldürüldü

GÖZALTINDA

Sırtından ve göğsünden vurulan Açıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren T.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Dörtyol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıkım tartışması kanlı bitti! Şantiye şefi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıkım tartışması kanlı bitti! Şantiye şefi öldürüldü - Son Dakika
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