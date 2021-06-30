Dörtyol Devlet Hastanesi'nin Yapımında Sona Yaklaşılıyor - Son Dakika

Dörtyol Devlet Hastanesi'nin Yapımında Sona YaklaşılıyorDörtyol Devlet Hastanesi'nin Yapımında Sona YaklaşılıyorSağlık Bakanlığı'nın Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzaladığı anlaşma kapsamında, AB hibe desteğiyle Hatay'ın Dörtyol ilçesine yapılan devlet hastanesinin yapımında sona geliniyor. Yeni hastane, bulunduğu konum itibariyle yaklaşık 250 bin kişiye çok daha nitelikli, kapsamlı sağlık hizmeti sunacak. Avrupa Birliği'nin 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne sağladığı 40 milyon Avroluk finansman ile, Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün yönetimi altında inşaatı hızla ilerleyen Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi projesi 2018 yılında başladı. Dörtyol, Erzin, Payas ve çevre bölgede yaklaşık 250 bin kişiye hizmet verecek Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi'nin 2022 yılının başında hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Yüksek Kapasite, Kapsamlı Sağlık HizmetiHatay'da 35 yıldır hizmet veren mevcut devlet hastanesinin yerine daha nitelikli sağlık hizmetleri sunacak yeni hastane, son yıllarda göç nedeniyle bölgede artan nüfusun sağlık ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde karşılayabilecek. Mevcut hastane 150 yatak kapasitesiyle hizmet verirken, yeni hastane 250 nitelikli yatağa sahip olacak. Gerekli durumlarda yatak kapasitesi artırılarak 400'e çıkabilecek şekilde tasarlandı. Artan uzmanlıklar, branşlar ve hizmetler sayesinde günlük 6 bin hastaya hizmet sunabilecek kapasite olacak. Örnek Sağlık Tesislerinden Biri OlacakHastane tamamlandığında özel klimalarından, iç banyo yapılarına kadar, özel olarak tasarlanmış tek ve çift kişilik odaları sayesinde ihtiyaç duyulan mahremiyeti ve konforu sağlayacak. Tam donanımlı ameliyathaneleri, her branştan poliklinikleri, yoğun bakım üniteleri, yeni doğan üniteleri ve 'anne oteli' gibi özgün bileşenleri ile Türkiye'nin örnek sağlık tesislerinden biri olacak. Hastane ayrıca Türkiye'nin sayılı dijital hastanelerinden biri olacak. Son Teknoloji Deprem İzolatörlü HastaneBirinci derece deprem bölgesi olan Hatay için en son yönetmeliklerin gerektirdiği önlemler doğrultusunda binaya deprem izolatörleri yerleştirildi. Modern tıbbın tüm olanaklarına sahip olacak hastane mimari alanda yüksek teknoloji ile inşa ediliyor. Binaya yerleştirilen deprem izolatörleri, depremin etkilerini en aza indirecek. İzolatörler sayesinde deprem sırasında ve sonrasında hastane tüm operasyonel faaliyetlerine devam edebilecek. Üç ilçenin odak noktasında olması açısından hızlı ve kolay ulaşılabilir konumda olan hastane ayrıca bölgenin en güvenli binalarından biri olacak. İlerleme DurumuGenel inşaat çalışmaları yaklaşık yüzde 100'e ulaşmış durumda olan hastane, tıbbi cihazların montajı ile birlikte tamamlanacak. Tıbbi cihazları da dikkate alınca projenin genel ilerleyişi Haziran ayı itibarıyla yüzde 72, 5 oranında tamamlandığını gösteriyor. Eski hastaneden yeni hastaneye taşınmanın önümüzdeki ilkbahar aylarında yapılması öngörülüyor. Hasta hanenin tanıtım ToplantısınaDörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Hatay Vali Yrd. - Aydın Tetikoğlu: AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech, T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gen. Md. Yrd. Dursun Duyar, Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Takış, firma yetkilileri katıldı.