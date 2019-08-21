Son Dakika Haberleri: Dörtyol Fen Lisesi'nde emek başarıya dönüşüyor
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Dörtyol Fen Lisesi'nde emek başarıya dönüşüyor

57 dakika önce

Emeğin başarıya dönüştüğü okul; Dörtyol Fen Lisesi bu yılda üniversiteye gönderdiği öğrenci sayısıyla göz doldurdu.

Dörtyol Fen Lisesi'nde emek başarıya dönüşüyor, System.String[]

Ülkenin saygın ve seçkin Üniversitelerine 67 öğrencisini gönderen Dörtyol Fen Lisesi elde ettiği başarının haklı gururunu taşıyor.

Geçtiğimiz hafta Servet Er'den boşalan kadroya ataması yapılan Fen Lisesi Müdürü Çağatay Çaça, 2019 yılı mezunu 48 öğrencinin bir programa yerleştiğini belirterek; "Okulumuz bu yıl mezunlarından 21 öğrencimiz Tıp Fakültesine, 3 öğrencimiz Diş Hekimliği, 9 öğrencimiz Mühendislik, 4 öğrencimiz Hukuk, 1 öğrencimiz Eczacılık, 5 öğrencimiz öğretmenlik, 1 öğrencimiz Yönetim bilimleri, 1 öğrencimiz kimya, 1 öğrencimiz Hemşirelik, 1 öğrencimiz Fizyoterapist ve 1 öğrencimiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık olmak üzere 48 öğrencimiz Ülkenin saygın ve seçkin Üniversitelerinde okumaya hak kazandı. Yine okulumuzun 2018 yılından mezun kalan öğrencilerinden 8 öğrencimiz Tıp Fakültesine, 3 öğrencimiz Dişhekimliği, 1 öğrencimiz Pilotaj, 2 öğrencimiz Mühendislik, 1 öğrencimiz İşletme, 1 öğrencimiz Öğretmen, 1 öğrencimiz Odyoloji, 1 öğrencimiz Diyetisyen ve 1 öğrencimiz Veterinerlik Fakültesi olmak üzere 19 öğrencimiz yüksek öğrenime geçmiştir. Bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayımız 67 olmuştur. Bu da emeğin başarıya dönüştüğünün bir göstergesi olarak bizleri mutlu etmekte ve gururlandırmaktadır." dedi.

Yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarının da devam ettiğini belirten Fen Lisesi Müdürü Çağatay Çaça üniversiteyi kazanmış olan tüm öğrencilerine teşekkür ederken bu başarıda emeği olan çalışma arkadaşlarını da tebrik etti.

Dörtyol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:37 Kaynak: Bültenler
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