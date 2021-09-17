Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan'a veda etkinliği - Son Dakika

Konya'nın Meram ilçesine atanan Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan için veda etkinliği düzenlendi.

Kayhan, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında, Meram Kaymakamlığına atandı.

Ali Murat Kayhan için Dörtyol Kaymakamlığı bahçesinde veda etkinliği yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kayhan, " 13 ay süren görevim boyunca güzel çalışmalar yapmaya gayret ettik. Bölgenin yeşili ve denizi ile önemli bir yere sahip bu ilçede görev yaptık. Kurum amirlerine ve vatandaşlarımıza teşekkür eder, burada bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Kayhan, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.