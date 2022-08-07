Kaymakam Ergün'e ziyaretinde Dörtyol Orman İşletme Müdürü Seçkin Yılmaz , Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Kıymacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dörtyol Kaymakamı Ergün, Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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