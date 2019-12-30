Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı - Son Dakika

Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı

6 saat önce

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol İlk kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifinin açılışına katıldı.

Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı, System.String[]

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol İlk kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifinin açılışına katıldı.

Numune evler Mahallesindeki açılışta konuşan Bulacak, üreterek kazanmamın istihdama büyük katkısı olduğunu belirtti.

Özellikle kadınların üretime katılması son derece önemli diyen Bulacak, "Hem istihdama katkı sağlıyorlar hemde bölgelerinde yetişen ürünleri pazarlanması ve marmelatla dönüştürülmesi işlenmesi gibi konularda öncülük ediyorlar. Bu konuda bir araya gelerek ilçede bir ilk oluşturan kadınlarımız tebrik ediyorum." dedi.

Kooperatif Başkanı Pınar Ersoy'da, özverili kadınlarla bir araya gelerek kurdukları kooperatifinin ilçeye ve kadınlara büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:58 Romanya'da kanser hastası ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika
22:58 Bilecik Pazaryeri'nde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
22:55 Başkentte etil alkol operasyonu - Son Dakika
22:52 Demirci'de yolda mahsur kalan kamyon kurtarıldı - Son Dakika
22:46 Yerel Yönetimler Derneğinde atama - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:02:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]