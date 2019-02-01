Dörtyol Kaymakamı Bulacak, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Dörtyol
Kaymakamı Murat Bulacak
, ilçedeki okul müdürleriyle dönem başı eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Kaymakam Bulacak, Halk Eğitim Merkezindeki toplantıda, 30 bine yakın öğrencinin pazartesi ders başı yapacağını belirtti.
Bu kapsamda bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Bulacak, "Okullarımızın güvenliğini, trafik düzenini ve okulların genel durumlarıyla ilgili bir değerlendirme yaptık. Bunun yanında öğrencilerimizin, vatanını, milletini seven, milli değerlere bağlı, geleceğe güvenle bakan birer bireyler olarak yetiştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabilir onu ele aldık. Son zamanlarda artan sosyal medya bağımlılığının öğrenciler üzerindeki etkilerinin, okul ve aile ilişkilerine etkisinin ne derece olduğunun takip edilmesini istedik." dedi.
Okul müdürlerinden özellikle veli ziyaretlerine ağırlık vermelerini isteyen Bulacak, eğitim ve öğretimde başarı için mutlaka öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması gerektiğini aktardı.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek ve İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş
ile okul müdürleri katıldı.