Dörtyol Kaymakamı Bulacak'tan Toplantı ve Ziyaret

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Suriyeli kanat önderleriyle istişare toplantısı yaptı ve bir gaziyi evinde ziyaret etti.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Suriyeli kanat önderleriyle istişare toplantısı yaptı ve bir gaziyi evinde ziyaret etti.



Kaymakamlık toplantı salonundaki programda konuşan Bulacak, Türkiye'nin Suriyelilere bir süredir ev sahipliği yaptığını ve bir ensar misali birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve esenlik içerisinde yaşandığını belirtti.



Son zamanlarda özellikle sosyal medya da yayımlanan bazı paylaşımların bu güven ve huzur ortamını bozmaya yönelik olduğunun altını çizen Bulacak, "Bu konularda biraz daha duyarlı olalım, dikkat gösterelim. Bir sorun vuku bulduğunda hep birlikte konuya müdahil olarak çözmeye çalışalım. Ülkemiz hem küresel hem bölgesel barışın teminatı bir ülkedir. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de var olan kardeşlik, huzur, barış ve güven ortamının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam etmesi hususunda kamu düzeninin korunması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Toplantıya, Suriyeli kanaat önderleriyle kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Kaymakam Bulacak'tan gaziye ziyaret



Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Şırnak'ta havan patlaması sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Sözleşmeli Er Okan Akçay'ı da evinde ziyaret etti.



Gazi Akçay ve ailesiyle bir süre sohbet eden Bulacak, "Devletin bölünmez bütünlüğü için canla başla çalışan sizler, bizlerin daha rahat görev yapması ve bu vatanın huzuru için oralardasınız. Sizlerle ne kadar öğünsek azdır. Bir sorununuz olduğunda kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır. Gazimiz inşallah bir an önce sağlığına kavuşur." şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akçay da "Allah devletimizden razı olsun. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim." dedi.





Ziyarette Sanayi Mahallesi Muhtarı Hasan Akkuş Akdeniz ile bazı kurum amirleri de hazır bulundu.

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