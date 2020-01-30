Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, muhtarlarla bir araya geldi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak muhtarlarla buluştu, System.String[]

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, muhtarlarla bir araya geldi.

Bulacak, Kaymakamlık Toplantı Salonunda, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından kentte yaşanacak yoğunluğa dikkat çekti.

İlçedeki metruk binaların yıkımı konusunda da yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Bulacak, muhtarların her zaman desteğini hissettiklerini kaydetti.

Bulacak, Elazığ'ın Sivrice ilçesi ve çevresinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Toplantıya, güvenlik amirlerinin yanı sıra ilgili birim müdürleri katıldı.

Kaymakamlık, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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