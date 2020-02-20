Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti

6 saat önce

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Ocaklı Anaokulu'na ziyaret gerçekleştiren Bulacak, okul müdürü Selen Altuğ ve öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ailelerin, yavrularını okullara güven içinde teslim etmesinin büyük önem taşıdığına değinen Bulacak, özellikle okul öncesi eğitim kurumlarında güvenliğin en ön planda olması gerektiğini vurguladı.

Bulacak, daha sonra öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da katıldı.

Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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