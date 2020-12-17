Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu

17.12.2020 17:18
Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi sahil kıyısında otomobilin içerisinde ölmüş halde bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi sahil kıyısında otomobilin içerisinde ölmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilköy Mahallesi sahilinde park halindeki bir otomobilin içerisinde bir şahsın hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, isminin Halil E. olduğu tespit edilen şahsın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Halil E.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın ölümüyle ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - HATAY

Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu
Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu

Yeşilköy Mahallesi, 112 Acil, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dörtyol sahilinde bir kişi ölü bulundu - Son Dakika


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