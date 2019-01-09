Dörtyol'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı Kutlandı

Hatay'da Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı çeşitli programlarla kutlandı.

Hatay'da Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı çeşitli programlarla kutlandı.



İstasyon Caddesi'nde başlayan törende Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Dörtyol Şubesi üyeleri ilçenin düşman işgalinden kurtarılışını temsili olarak canlandırdı.



Dörtyol Hükumet Konağı temsili olarak milis kuvvetlerinden alınarak direğe Türk Bayrağı çekildi.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı tarafından tören katılanlar selamlandı.



Belediye Başkanı Toksoy, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 100 yıl öncesinde bu toprakları bölmeye, bölüşmeye kalkan emperyalist güçlerin hala bölgede ve ülke üzerinde gözü olduğunu bildiklerini kaydetti.



Yürekleri vatan sevgisiyle dolu Dörtyol halkının kısıtlı imkanlarla canları pahasına mücadele ettiklerini vurgulayan Toksoy, "Halkımız, işgalci ve düşman kuvvetlerine karşı direnmişler ve onları bozguna uğratmışlardır. Savaş sonrası Dörtyol halkı yine aynı azim aşk ve özveriyle bu günlere gelmiştir. Bizler de başta aziz Atatürk olmak üzere ecdadımızdan ve şehitlerimizden aldığımız bu kahraman ve yiğit Dörtyolumuzda aynı şevk ve heyecanla bir şehri emin olarak çalışmaktayız." diye konuştu.



Konuşmanın ardından okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri verildi.



Tören sonunda atlı Kuvayımilliye ekipleri mehteran eşliğinde geçiş yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hatay Valiliğinden Vatandaşlara Kritik Uyarı: O Bölgelerden Uzak Durun

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız