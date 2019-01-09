Son Dakika Haberleri: Dörtyol'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı Kutlandı

Dörtyol'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı Kutlandı

26 dakika önce

Hatay'da Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı çeşitli programlarla kutlandı.

Hatay'da Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı çeşitli programlarla kutlandı.

İstasyon Caddesi'nde başlayan törende Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Dörtyol Şubesi üyeleri ilçenin düşman işgalinden kurtarılışını temsili olarak canlandırdı.

Dörtyol Hükumet Konağı temsili olarak milis kuvvetlerinden alınarak direğe Türk Bayrağı çekildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı tarafından tören katılanlar selamlandı.

Belediye Başkanı Toksoy, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 100 yıl öncesinde bu toprakları bölmeye, bölüşmeye kalkan emperyalist güçlerin hala bölgede ve ülke üzerinde gözü olduğunu bildiklerini kaydetti.

Yürekleri vatan sevgisiyle dolu Dörtyol halkının kısıtlı imkanlarla canları pahasına mücadele ettiklerini vurgulayan Toksoy, "Halkımız, işgalci ve düşman kuvvetlerine karşı direnmişler ve onları bozguna uğratmışlardır. Savaş sonrası Dörtyol halkı yine aynı azim aşk ve özveriyle bu günlere gelmiştir. Bizler de başta aziz Atatürk olmak üzere ecdadımızdan ve şehitlerimizden aldığımız bu kahraman ve yiğit Dörtyolumuzda aynı şevk ve heyecanla bir şehri emin olarak çalışmaktayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Tören sonunda atlı Kuvayımilliye ekipleri mehteran eşliğinde geçiş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Hatay, Dörtyol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Valiliğinden Vatandaşlara Kritik Uyarı: O Bölgelerden Uzak Durun Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Standını Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:28:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dörtyol'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]