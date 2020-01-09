Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

İstasyon Caddesi'nde başlayan törende, Kaymakam Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Dörtyol Şubesi üyeleri ilçenin düşman işgalinden kurtarılışını temsili olarak canlandırdı ve atlı geçiş korteji oluşturuldu.

Dörtyol Hükümet Konağı temsili olarak milis kuvvetlerinden alınarak buradaki bayrak direğine Türk bayrağı çekildi.

Belediye Başkanı Fadıl Keskin, burada yaptığı konuşmada, Kara Mehmet Çavuş ve Kara Hasan Paşa gibi kahramanların kendilerine yaşattığı büyük direniş destanın, kurtuluşun ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.