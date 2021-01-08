Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

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